Sonda Juno se aproxima de Júpiter para iniciar missão orbital

WASHINGTON - A sonda Juno se aproxima sem problemas de Júpiter, após ter entrado em seu campo magnético e está preparada para começar orbitar o planeta a partir de segunda-feira, 4, informou a Nasa.

A Juno ingressou nesta sexta-feira, 1º, na área influenciada pelo campo magnético de Júpiter, que retarda o vento procedente do Sol, explicou a agência espacial norte-americana.

Os cientistas da missão mostraram um vídeo no qual se pode escutar o trânsito da nave, que na próxima segunda-feira começará sua missão orbital para analisar o maior planeta do Sistema Solar.

"Só esse som indica que chegaremos em poucos dias a Júpiter", afirmou Scott Bolton, chefe principal da missão e pesquisador do Southwest Research Institute de San Antonio, no Texas.

Bolton acrescentou que os dados que já foram enviados pelo Juno para a Terra ajudam os cientistas não só para determinar com mais precisão a estrutura do planeta, incluído se Júpiter tem núcleo, mas fornecer mais chaves sobre as origens do Sistema Solar. /EFE