SP terá 48 horas de Virada Sustentável

Entre sábado e domingo cerca de 600 atividades ligadas ao meio ambiente ocuparação os bairros da cidade, na segunda Virada Sustentável paulistana.

O evento terá exposições, peças de teatro, oficinas, troca de objetos, shows, distribuição de livros, vídeos e cardápios especiais em restaurantes, além de aulas de ioga e meditação.

Gratuitas, as atrações acontecerão nas estações do metrô (instalações com materiais reciclados), unidades do Sesc (apresentações de teatro) e Senac (exibição de documentários), escolas municipais (contação de histórias), bibliotecas públicas e outros espaços da cidade.

A programação completa pode ser acessada pelo site www.viradasustentavel.com.br. Os eventos estão previstos para começarem as 8h de hoje e terminarem amanhã à noite.

O Parque Ibirapuera terá uma arena de eventos, que abrigará exposições sobre Amazônia, instalações feitas com materiais descartados, um painel sobre aquecimento global e desfile de moda sustentável.

Restaurantes como Capim Santo, Eñe, Tantra e Oscar Café terão um menu sustentável neste fim de semana, com refeições preparadas com alimentos orgânicos - clientes poderão fazer doações para entidades que trabalham com redução de desperdício, por exemplo.

Na região central, a Rua Augusta abrigará um piquenique ecológico, acompanhado de atrações musicais e artísticas.