Spielberg criará minissérie sobre futuro da Terra nos próximos 100 anos

O cineasta Steven Spielberg vai criar uma minissérie chamada "Future Earth", cujo assunto será a vida na Terra nos próximos 100 anos, informou nesta sexta-feira, 9, o canal "Discovery Channel" em comunicado.

A DreamWorks Television e a DreamWorks Animation também trabalharão no projeto, enquanto Spielberg estará à frente da produção, cuja estreia está prevista para o final de 2011.

"Temos orgulho de trazer os melhores contadores de histórias para o 'Discovery'. Spielberg e sua equipe estão no topo dessa lista", disse Clark Bunting, presidente e gerente-geral do canal.

A minissérie contará com a colaboração de futurólogos que explorarão a evolução de campos como saúde, medicina, tecnologia, meio ambiente, economia e comunicação.

"Estou entusiasmado em voltar a trabalhar com a DreamWorks Animation e com todos os artistas da melhor companhia de animação que existe no mundo hoje em dia. Temos uma oportunidade de oferecer novas experiências à audiência sobre como imaginamos o futuro da Terra", comentou Spielberg.

O "Discovery Channel" já teve grande sucesso com as minisséries "Planet Earth" e "Life", de temática similar.

"Esses trabalhos mostraram o mundo que nos cerca de uma forma como nunca vimos antes. Com 'Future Earth', nos comprometemos a fazer o mesmo com o mundo do futuro", disse Darryl Frank, codiretor da DreamWorks Television.

O próximo trabalho cinematográfico de Spielberg, "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn", deve estrear apenas no final de 2011.