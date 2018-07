A Região Sul, que tem os melhores índices de presença de crianças de 6 a 14 anos na escola (apenas 2,5% da população nesta faixa etária está fora das salas de aula), não repete o bom desempenho na escolaridade dos adolescentes. Entre meninos e meninas de 15 a 17 anos do Sul, 18,7% não estudam, pior índice do País, igual ao da Região Norte. Os dados são do Censo de 2010 do IBGE e foram divulgados nesta quarta-feira, 19.