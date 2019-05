Telescópio Hubble flagra choque entre galáxias

O telescópio Hubble, da agência espacial americana Nasa, flagrou um choque entre galáxias, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira, 16, pelo órgão. O encontro envolveu as galáxias NGC 4485 e a NGC 4490, localizadas a 25 milhões de anos-luz da Terra.

O comunicado oficial brincou com a situação: "a galáxia NGC 4485 está mostrando todos os sinais de ter se envolvido em um acidente 'hit and run' (expressão para colisões entre veículos em que o causador do choque não para para prestar assistência). Ao invés de destruição, o encontro está criando uma nova geração de estrelas, e talvez planetas".

