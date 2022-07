Primeira imagem do telescópio James Webb é divulgada pela Nasa; acompanhe ao vivo

Os Estados Unidos divulgaram nesta segunda-feira, 11, a primeira imagem capturada pelo Telescópio Espacial James Webb, lançado pela Nasa (Agência Aeroespacial dos Estados Unidos) em dezembro do ano passado, em parceria com a Agência Espacial Européia (ESA) e a Agência Espacial Canadense(CSA).

Os registros podem revelar novas descobertas sobre a origem do universo. Informações prévias indicam que o observatório conseguiu fotografar o ponto mais distante e mais antigo até hoje do espaço alcançado pelos olhos humanos.

Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022

Por essa razão, a foto vem sendo encarada pelos responsáveis da missão espacial como revolucionária; um documento que tem potencial para transformar, de forma definitiva, a maneira de estudar e entender a história do universo. Segundo informações da agência de notícias Associated Press, na foto será possível ver galáxias distantes — apesar do excesso de iluminação provocado pela alta quantidade de estrelas captadas —, e também uma luz “não muito distante depois do Big Bang”, fenômeno que deu origem ao universo.

''Não é uma imagem. É uma nova visão de mundo'', disse Thomas Zurbuchen, chefe da missão científica da NASA em uma recente entrevista coletiva. Com a presença do presidente Joe Biden, o evento de divulgação da imagem será realizado na Casa Branca e pode ser acompanhado pelo canal da Nasa no YouTube (link abaixo).

A missão pretendida pela agência espacial, com o lançamento do telescópio é de fotografar as luzes oriundas da explosão que deu origem a tudo e, assim, captar a formação das primeiras estrelas e galáxias. “Uma viagem ao começo do Universo”, como definiu o administrador da Nasa Bill Nelson, no dia do lançamento.

As descobertas do telescópio Webb, de acordo com Zurbuchen, têm o impacto de reaver informações sobre o cosmos que ficaram sedimentadas “por muitas décadas, séculos e milênios”. Não à toa, ele admitiu à imprensa que, ao ver as imagens captadas, ficou emocionado, assim como os seus colegas. "É realmente difícil não olhar para o universo sob uma nova luz e não ter apenas um momento profundamente pessoal.”

Na terça-feira, mais quatro imagens serão reveladas. Nelas, as pessoas poderão visualizar um planeta gasoso, gigante, fora do nosso sistema solar, além de duas imagens de uma nebulosa onde as estrelas nascem e morrem, e uma imagem mais atualizada de cinco galáxias fortemente agrupadas.

Telescópio Espacial James Webb

Considerado o sucessor do histórico e revolucionário telescópio Hubble, o Telescópio Espacial Webb foi lançado pela Nasa em dezembro de 2021, partindo da Guiana Francesa, país que faz fronteira com o Brasil. O observatório foi projetado na década de 90, com previsão de lançamento em 2007. Mas a sua ida à órbita aconteceu somente no final do ano passado.

Em janeiro, o aparelho atingiu o seu ponto de observação a 1,6 milhão de quilômetros da Terra. Uma espécie de guarda-sol, do tamanho de uma quadra de tênis, tem sido usado para proteger o telescópio e mantê-lo em temperaturas adequadas para o seu funcionamento, uma vez que o telescópio orbita o Sol.

O James Webb foi projetado para substituir o Hubble, que ainda está em funcionamento desde quando foi lançado, em 1990. O novo observatório não estuda a parte visível do espectro eletromagnético como o telescópio mais antigo. O JW captará a radiação em infravermelho, única forma de identificar os pontos mais distantes do Universo e, consequentemente, a história.

Isso porque, como a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ela precisa viajar durante bilhões de anos pelo espaço para chegar à Terra (ou, mais precisamente, até as lentes do telescópio que focá-la).

Isso significa que a imagem captada da estrela de bilhões de anos atrás pelo observatório é considerada um retrato do passado. Por ser capaz de captar as luzes que ainda estão relativamente próximas do Big Bang e fornecer, para o presente, informações passadas de como as galáxias surgiram e como o próprio Universo evoluiu, o James Webb tem sido visto como uma espécie de máquina do tempo.

A operação em infravermelho se dá porque, quanto mais distantes estão determinados objetos no espaço, suas luzes se tornam cada vez mais tênues e vermelhas, até que alcançam a parte infravermelha do espectro. Por isso, para estudar o primeiro capítulo da história do Universo, é necessário um telescópio capaz de enxergar nessa frequência.

O modo de operação também se mostra importante importante para analisar substâncias químicas nas atmosferas de um planeta, como o metano, um indicador de que é possível existir alguma forma de vida para além da Terra.