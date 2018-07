Teoria da Relatividade Geral de Einstein é testada com sucesso perto de buraco negro

PARIS - Uma previsão da Teoria da Relatividade Geral do físico Albert Einstein foi testada com sucesso perto do buraco negro supermaciço no centro da nossa galáxia, anunciou uma equipe internacional de astrônomos nesta quinta-feira, 26.

Pela primeira vez, observações feitas com o VLT (Very Large Telescope) no Chile destacaram os efeitos da Relatividade Geral sobre uma estrela que passava pelo campo gravitacional intenso deste buraco negro, indicou o Observatório Europeu do Sul (ESO).

"Mais de 100 anos depois de seu artigo com as equações da Relatividade Geral, Einstein mostra que mais uma vez tinha razão, em um laboratório muito mais extremo do que ele poderia imaginar", disse o ESO.

Estudo

Os astrônomos da ESO puderam acompanhar o movimento da estrela S2 quando passava em maio a menos de 20 bilhões de quilômetros do buraco negro e se movimentando a uma velocidade de pouco mais de 25 milhões de km/h. Para acompanhar essa estrela, eles utilizaram as observações infravermelhas feitas com os instrumentos Gravity, Sinfoni e Naco, localizados no VLT.

Depois compararam os dados obtidos sobre a posição e a velocidade da estrela por Gravity e Sinfoni, junto a observações prévias feitas com outros instrumentos, com as previsões da gravidade de Newton, da Relatividade Geral e de outras sobre a gravidade.

"Os novos resultados não concordam com os prognósticos newtonianos e se encaixam perfeitamente com as da Teoria Geral da Relatividade ", segundo o ESO. As novas medições demonstram um efeito conhecido como deslocamento gravitacional ao vermelho, considerado uma medida da expansão do Universo.

"A luz da estrela se estende em comprimentos de ondas mais longas em razão do campo gravitacional muito forte do buraco negro. E a mudança do comprimento de onda da luz da S2 concorda precisamente com o que Einstein previu em sua Teoria Geral da Relatividade", acrescentou o ESO. / AFP e EFE