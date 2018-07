Terráqueos enviarão 90 mil mensagens de saudação a Marte

Uma empresa espacial norte-americana chamada Uwingu organizou a saudação extraterrestre para marcar o 50º aniversário da missão da Nasa Mariner 4 e para arrecadar fundos para seus outros projetos.

A iniciativa "Beam Me To Mars" da companhia convidava os interessados a enviar transmissões de ondas de rádio digital de seu nome, mensagens e fotografias a Marte por tarifas que vão de 5 dólares a 99 dólares.

A campanha atraiu várias celebridades como o ator e comediante Seth Green e o ator George Takei, que personificou o senhor Sulu na série de televisão "Jornada nas Estrelas".

A transmissão começará pouco depois das 18h (horário de Brasília) de sexta-feira. Viajando na velocidade da luz, as mensagens chegarão a Marte em 15 minutos. A transmissão completa será repetida duas vezes.

Embora não exista ninguém em Marte para responder, os organizadores do projeto dizem que isso não importa.

Serão entregues cópias das mensagens ao Congresso norte-americano, à sede da Nasa, em Washington, e à Organização das Nações Unidas, em Nova York, como amostra do apoio à exploração espacial.

Desde a bem-sucedida aproximação do Mariner 4 a Marte, quando enviou as primeiras fotografias de sua superfície, mais de 20 naves espaciais visitaram, orbitaram ou pousaram no planeta vermelho.

A Nasa tem atualmente três sondas em órbita e dois robôs trabalhando na superfície do planeta, enquanto que a Agência Espacial Europeia e a Índia têm um módulo orbital.

A meta em longo prazo do programa espacial norte-americano é enviar astronautas a Marte.

(Reportagem de Irene Klotz, em Boca Raton, na Flórida)