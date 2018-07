Três razões para o País aderir ao centro de pesquisa

1. Com a entrada do País, empresas nacionais de tecnologia poderão participar de licitações para vender peças e equipamentos para o grupo. Com um orçamento de US$ 1 bilhão, o Cern é hoje um dos maiores compradores de tecnologia no mundo.

2. O Cern abrirá suas portas para a contratação de físicos e outros cientistas brasileiros. Brasileiros já contribuem com o LHC, mas de forma indireta.

3. O Brasil passará a ter voto nas decisões futuras do Cern em relação a pesquisas.