Trote sobre raios cósmicos causa pânico em Gana

Rumores com informações falsas de que a Terra seria atingida por "raios cósmicos" que provocariam um terremoto causaram pânico em Gana durante a noite e levaram muita gente a dormir fora de casa.

As informações surgiram na noite de domingo, quando mensagens de texto enviadas por celular, citando a agência espacial americana (Nasa) e a BBC, foram enviadas dizendo que os raios iriam atingir o planeta. A mensagem foi interpretada como indicando a iminência de um terremoto.

O vice-ministro da Informação de Gana, Samuel Okudzeto Ablakwa, procurou acalmar a população, dizendo às emissoras locais de rádio de que se tratava de um trote.

O último grande terremoto em Gana ocorreu há 70 anos.

Mas o correspondente da BBC na capital de Gana, Acra, David Amanor, disse que a notícia do forte terremoto que atingiu o Haiti na semana passada impressionou muita gente no país.

Entrevistas

A primeira mensagem de texto a ser divulgada no domingo dizia: "Esta noite, das 12h30 às 03h30, raios cósmicos entrarão na Terra (vindos) de Marte. Desliguem os seus celulares na noite de hoje. NASA BBC NEWS. Por favor, passe para todos os seus amigos."

Às 04h da manhã, Ablakwa telefonou para o correspondente da BBC para verificar se a organização tinha divulgado um alerta de terremoto, pois havia um "pânico nacional".

Em seguida, o vice-ministro deu uma série de entrevistas às emissoras locais de rádio para dissipar os rumores.

"Não tem um grão de evidência científica nisto - alguém simplesmente passou um trote na nação", afirmou Ablakwa, em entrevista à emissora Joy FM.

Pouco antes das 05h, o programa de rádio BBC Network Africa também informou os seus ouvintes sobre o trote, depois de ter recebido textos de pessoas preocupadas.

Noite em claro

Amanor disse que muitas pessoas em todo o país - tanto em áreas rurais quanto urbanas - não dormiram.

Segundo o correspondente, os seus próprios vizinhos deixaram suas casas às 04h, temendo que o prédio podia desabar.

As redes de telefonia ficaram congestionadas porque as pessoas tentaram alertar amigos e parentes, disse Amanor.

Não se sabe se a mensagem foi enviada deliberadamente para assustar as pessoas, se foi uma mensagem inocente ou uma piada entre amigos.

Mas o repórter da BBC disse que as implicações estão sendo levadas a sério e o incidente reabriu um pedido controvertido do Departamento de Segurança Nacional de Gana para que as operadoras de telefonia registrem os nomes e detalhes pessoais de todos os números de celulares no país.