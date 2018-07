Tufão nas Filipinas e investigação em contrato da Petrobrás foram destaques no fim de semana

O rastro de destruição deixado pelo tufão que atingiu as Filipinas e a suspeita de superfaturamento em contrato da Petrobrás com a Odebrecht foram os destaques do noticiário no fim de semana. Houve também movimentações na política com declarações de José Dirceu. No futebol, as emoções da reta final do Campeonato Brasileiro.

Veja os destaques do fim de semana:

1 – Furacão pode ter matado 10 mil numa só cidade das Filipinas.

2 – Contrato da Petrobrás com a Odebrecht é investigado por superfaturamento.

3 – Sumido da badalação, Eike Batista vive nova rotina no Rio de Janeiro.

4 – Aécio rebate críticas e alfineta Serra.

5 – "O Brasil sabe que sou inocente", diz José Dirceu.

6 – Vitor Belfort nocauteia Dan Henderson no UFC Goiânia.

7 – Palmeiras bate Joinville e fica a um ponto da taça. Veja fotos.

8 –Festa do Cruzeiro é adiada. Veja fotos.

9 – Menino desaparecido é encontrado morto em rio.

10 – Carro cai de viaduto e fere dois na Avenida Rebouças.