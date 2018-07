Turista espacial do Cirque du Soleil parte para estadia na ISS

O magnata circense Guy Laliberte transformou o espaço em seu picadeiro nesta quarta-feira, 30, ao embarcar num foguete russo e partir para uma missão que mistura uma mensagem sobre a escassez de água no mundo e um pouco de palhaçada cósmica.

Laliberte, um comedor de fogo e acrobata que fundou o Cirque du Soleil, juntou-se ao cosmonauta russo Maxim Surayev e ao astronauta americano Jeffrey Williams a bordo da nave Soyuz que partiu da estepe do Casaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS).

O bilionário, que está se referindo a si mesmo como o primeiro palhaço no espaço, pagou um valor estimado em US$ 35 milhões para uma estadia de nove dias a bordo da estação, onde pretende divulgar a falta de água potável no mundo.

Seu passeio no espaço culminará com uma ligação via satélite de shows em 14 cidades de cinco continentes, e que trarão o grupo U2, a colombiana Shakira e uma aparição do ex-vice-presidente dos EUA Al Gore.

A Soyuz TMA-16 deve chegar à ISS na sexta-feira, 2, em órbita a 355 quilômetros de altitude. Laliberte, de 50 anos, deve voltar á Terra em 11 de outubro. Surayev, 37, Williams, 51, ficarão 169 dias na estação.

Os astronautas tomarão parte nas atividades de construção da ISS. Durante a estadia de ambos, será instalada uma cúpula que dará aos astronautas visão direta dos movimentos dos equipamentos robóticos do lado de fora.