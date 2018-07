UE aprova declaração em defesa de minorias religiosas

A União Europeia (UE) aprovou uma declaração em defesa das minorias religiosas no mundo todo, uma iniciativa da Itália, mas que não analisa a situação das minorias cristãs em vários países. No texto, adotado pelo Conselho de Assuntos Gerais e Relações Externas que terminou nesta quarta-feira, 18, a UE se mostra "alarmada" pela situação das minorias religiosas em "muitas partes do mundo", mas não menciona nenhuma em particular, já que a maioria dos Estados-membros preferiu fazer "uma declaração genérica", segundo disseram à Agência Efe fontes do bloco.

A Itália tentou, a princípio, que a declaração fizesse alusão direta a Estados onde foram registradas recentemente graves violações da liberdade de expressão, religião e credo, segundo as mesmas fontes. O Governo italiano defendia a necessidade de "melhorar a situação da minoria cristã no mundo, a mais duramente atacada nos últimos meses", segundo o ministro de Assuntos Exteriores do país, Franco Frattini.

No texto adotado, a UE ressalta a importância de defender a liberdade de "todas as religiões e crenças, incluindo as que não são praticadas de forma tradicional em um país concreto ou as de pessoas que pertençam a minorias religiosas".

Os 27 países-membros da UE também expressam sua "profunda preocupação" pelos casos em que a legislação nacional contra a difamação "é utilizada em algumas ocasiões para maltratar religiões minoritárias" e para limitar os direitos fundamentais.

A declaração pretende criar condições para a formulação de propostas concretas para promover a liberdade de credo fora da UE, "tanto em nível bilateral quanto multilateral".