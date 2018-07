Unesp oferece isenção de taxa

Os interessados em pedir isenção da taxa de inscrição do vestibular 2011 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) podem entrar com o pedido entre os dias 9 e 20 de agosto nos câmpus da instituição. Para este ano, a Unesp oferece 6.484 isenções. A taxa de inscrição é de R$ 110.

Para se cadastrar, o candidato deve entrar no site www.vunesp.com.br até o dia 15 de agosto - os critérios para conseguir a isenção, como nível de escolaridade, local onde mora e renda mensal, por exemplo, estão disponíveis na internet.

Segundo a universidade, a lista dos contemplados com o benefício estará disponível no site da Vunesp e no da Unesp (www.unesp.br) a partir do dia 8 de setembro. Os candidatos beneficiados estarão automaticamente inscritos para o exame.