USP cria ventilador pulmonar que pode ajudar no tratamento ao novo coronavírus

Pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram um ventilador pulmonar que deve ajudar no tratamento do novo coronavírus. Batizado como INSPIRE, o equipamento pode suprir a falta de respiradores no Brasil neste momento da pandemia. O aparelho foi concebido com tecnologia nacional e pode começar a ser fabricado assim que houver aprovação da Anvisa.

“O ventilador provê a pressão e vazão necessária para as manobras protetoras do tecido pulmonar”, explica Raúl Gonzalez Lima, professor Titular da Poli-USP e especialista em Engenharia Biomédica que é um dos coordenadores do projeto. Inicialmente, o aparelho foi testado em animais na própria USP. Posteriormente, foram realizados estudos com quatro seres humanos no INCOR. O resultado servirá de base para que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorize a fabricação.

O projeto é aberto, mediante licença de distribuição. “A observância é importante para que não haja uso indevido dessa tecnologia. Apesar da emergência, existe um cuidado da USP”, afirma Marcelo Knörich Zuffo, professor Titular da Poli-USP e coordenador do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP que também coordena o projeto.

A empresa que estiver apta a fabricar o ventilador, seguindo os preceitos da Anvisa, deve gastar entre US$ 100 e US$ 200 (equivalente a valores entre R$ 530 e R$ 1.060), fora os custos de logística e distribuição. Os pesquisadores também pensam em licenciar a produção a outros países, mas ressaltam que a USP não tem interesse em ganhos econômicos com o projeto; “Nosso compromisso é com a vida”, salienta Zuffo.