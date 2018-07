Vaticano aumenta a pressão para adoção de missas em latim

O Vaticano emitiu uma "instrução" aos bispos seguindo o decreto papal de 2007 autorizando adoção generalizada da missa em latim, que estava em uso universalmente antes do Concilio do Vaticano de 1962-1965, que permitiu missas nas linguagens locais.

A reinstauração da missa em latim é uma das demandas dos ultra-tradicionalistas que tiveram os seus líderes excomungados em 1988, na primeira divisão da igreja na modernidade.

O papa, em um afago aos tradicionalistas, permitiu em 2007 a utilização generalizada da missa em latim, na qual o padre fica de frente para o altar e de costas para o público na maior parte da cerimônia.

Mas muitos bispos ao redor do mundo disseram, em privado, que a decisão gerou muita dor de cabeça pela pequena quantidade de padres treinados em latim e os problemas logísticos de colocar uma missa em latim na agenda das igrejas.

A instrução do departamento doutrinal do Vaticano, a Congregação pela Doutrina da Fé, deixa claro em cinco páginas que o papa exige que os bispos sigam as suas ordens.

"É a tarefa do bispo da diocese tomar todas as medidas necessárias para garantir o respeito pela 'forma extraordinária'", define a instrução, usando o termo em latim para a antiga liturgia.

Ainda que em uma linguagem educada e institucional, a instrução afirma que as paróquias locais precisam adicionar uma missa em latim dentro das suas agendas litúrgicas se os fiéis tradicionalistas quiserem.

Além disso, o comunicado diz que os padres precisam mostrar "um espírito de generosa boas vindas" para aqueles que querem a missa no estilo antigo e precisam "permitir esse tipo de celebração".

O returno da missa em latim foi recebido com resistência em várias partes. A decisão também foi criticada em privada por alguns bispos que ou tomaram as decisões necessárias com muita lentidão ou as deixaram em banho-maria sob o argumento de que tinham temas mais urgentes para serem resolvidos.

A maioria dos católicos vê a missa em latim como nostálgica, rígida e algo que faz o relógio andar para trás nas reformas feitas pelo Segundo Concílio do Vaticano que, para alguns, trouxe a igreja para a modernidade.