Vaticano: 'Europa troca crucifixos por abóboras de Halloween'

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, disse nesta quarta-feira, 4, que a "Europa do terceiro milênio deixa somente as abóboras" de Halloween nas escolas e retira os crucifixos, ao comentar a sentença da Corte Europeia de Direitos Humanos contra o símbolo católico.

Veja também:

Decisão de tirar crucifixo de escolas causa indignação na Itália

Corte Europeia condena presença de crucifixos em escolas

MPF pede retirada de símbolos religiosos de repartições

"Eu digo que esta Europa do terceiro milênio deixa somente as abóboras das festas de antes de 1º de novembro e tira os símbolos mais sagrados. Esta é, verdadeiramente, uma perda", afirmou Bertone em uma coletiva de imprensa no hospital Menino Jesus, na Itália.

A Corte Europeia de Direitos Humanos, em Estrasburgo, anunciou ontem uma sentença, na qual condenou a Itália a pagar 5 mil euros de indenização por danos morais à italiana de origem finlandesa Soile Lautsi, que havia pedido à direção da escola onde estudam seus filhos a retirada de crucifixos e demais objetos religiosos das salas de aula.

"A nossa reação não pode ser senão de deploração", ratificou o cardeal, destacando que "agora devemos tentar, com todas as forças, conservar os sinais da nossa fé para quem crê e para quem não crê".

Bertone comentou ainda que o crucifixo é um "símbolo de amor universal, de acolhimento, e não de exclusão".

"Todas as nossas cidades, as nossas ruas, as nossas casas, as escolas apresentam símbolos religiosos como crucifixos. Devemos retirar todos os crucifixos?", questionou.

O cardeal informou que ainda não ouviu a opinião do papa Bento XVI sobre o tema. "Eu o encontrarei amanhã".

Bertone também ressaltou que a Santa Sé demonstrou "apreço" pelo fato de que a Itália irá recorrer da sentença, conforme informou ontem à ANSA o magistrado Nicola Lettieri, que defende o país ante o Tribunal.

"Espero que outros governos também entrem com recurso para uma coisa que não diz respeito somente à Itália, mas também a União Europeia", declarou o secretário de Estado vaticano.