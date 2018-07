Vaticano exorta críticos de abusos sexuais a não ficarem 'fossilizados no passado' O Vaticano disse aos críticos do seu histórico de abusos sexuais nesta terça-feira que desenvolveu políticas exemplares de proteção à criança na última década e que aqueles que acusam a Igreja não devem ficar "fossilizados no passado", quando as atitudes eram diferentes.