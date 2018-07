Vaticano vai criar comissão especial sobre abuso sexual infantil

"Até agora houve muito foco nas áreas judiciais, mas a parte pastoral é muito, muito importante. O Santo Padre está preocupado com isso", disse O'Malley a jornalistas, referindo-se ao papa Francisco.

A comissão de especialistas deve "estudar essas questões e trazer recomendações concretas" para o papa e o Vaticano, disse.

O'Malley fez as declarações no terceiro e último dia de uma série de reuniões a portas fechadas entre o papa Francisco e uma comissão especial de oito cardeais que discutem a administração problemática do Vaticano.

A comissão, indicada um mês depois da eleição do papa, ressaltou sua determinação em levar adiante reformas na administração do Vaticano e formas de tratar dos escândalos como a questão do abuso sexual de crianças por padres.

