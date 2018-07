Vazamento de navio na Ilha Grande está controlado, diz Inea

Pelo menos 10 mil litros de óleo vazaram há três dias do navio Cidade de São Paulo, na Baía da Ilha Grande, litoral sul do Estado do Rio. Segundo a presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Marilene Ramos, o vazamento já está controlado. Operado pela empresa Modec, a embarcação é uma plataforma flutuante que atua na bacia petrolífera de Campos (Norte Fluminense).

O Inea sobrevoou neste sábado, 17, local do despejo, próximo à Ilha Grande, em Angra dos Reis. De acordo com nota do órgão, "o óleo está diluído e não tem mais condições de ser recolhido, motivo pelo qual será feita a dispersão mecânica" com jatos de água. O serviço ainda não começou. "As condições climáticas impediram o início do trabalho previsto no plano de contingência", acrescentou o Inea.

Ainda conforme o comunicado, o acidente foi provocado por falha humana na sexta-feira, 16. O navio seguia para o estaleiro Brasfels (Angra), onde passaria por serviços de manutenção. A empresa deverá ser multada pelos órgãos ambientais e pela Capitania dos Portos.