Veja os memes com o eclipse lunar desta sexta

O mais longo eclipe lunar do século mal começou e a internet já faz memes com o fenômeno.

Veja abaixo as brincadeiras na rede:

ouvindo a lua me traiu enquanto aguardo o eclipse — camille loves exo (@suchennies) 27 de julho de 2018

outros Países no Brasil pic.twitter.com/Jo6hPQiIMl — мe cнaмa de нarry poнa (@_wesleyalvs) 27 de julho de 2018

Vendo as pessoas de outros países colocando a foto do eclipse e aqui no Brasil nada ainda #EclipseLunar pic.twitter.com/DFAyyQhTcg — Mαυяιcισ (@MauricioDavila_) 27 de julho de 2018