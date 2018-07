Vínculo entre HIV e salmonela oferece pistas para vacina

O estudo de um vínculo letal entre a salmonela e o HIV mostra que o vírus da aids danifica o sistema imunológico de um modo que era desconhecido, o que oferece novas pistas para a criação de vacinas para os portadores do vírus.

A salmonela frequentemente causa infecções letais no sangue de portadores do HIV, especialmente na África. Mas, embora o risco seja conhecido há mais de 25 anos, a explicação científica surgiu somente agora.

Não é a deficiência do sistema imunológico que provoca o problema, mas um excesso de anticorpos. A descoberta deve ajudar a evitar becos sem saída na busca pela vacina.

"Trata-se de uma grande surpresa, e indica que estamos lidando mais com uma consequência de um desarranjo imunológico do que com uma deficiência imunológica propriamente dita", disse o principal pesquisador do trabalho, Cal MacLennan, da Universidade de Birmingham.

O HIV costuma ser encarado como um vírus que para o funcionamento do sistema imunológico humano, porque mata as chamadas células CD4, que organizam a reação do corpo a invasores.

No caso da salmonela, no entanto, MacLennan e colegas descobriram que o sangue de adultos infectados pelo HIV contém altos níveis de anticorpos para a salmonela. O problema é que esses anticorpos atacavam a parte errada das bactérias, e não conseguiam eliminá-las.

A pesquisa, publicada na revista Science desta semana, indica que a resposta imunológica do corpo é muito diferente em pacientes infectados com HIV na comparação com aqueles sem o vírus. E a diferença vai além de um simples enfraquecimento do sistema imunológico.

A descoberta é importante tanto para os médicos que trabalham no tratamento de pacientes de HIV quanto para pesquisadores que buscam vacinas para proteger os portadores do vírus de outras doenças.

Ela também poderá ajudar na criação de uma vacina contra a salmonela, ao mostrar que algumas abordagens estão destinadas ao fracasso.