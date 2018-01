Assembleia Legislativa de SP aprova nova Fundação de Apoio à Extensão Universitária

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou a proposta de criação de uma nova fundação estatal: a Fundação de Apoio à Extensão Universitária (FAEx), que poderá aplicar recursos em uma grande variedade de atividades, desde atendimento odontológico até laudos periciais e realização de shows e eventos.

Segundo o projeto de lei (PL 1448/2015) publicado no dia 18, no Diário Oficial do Poder Legislativo paulista, a FAEx poderá receber dotações orçamentárias próprias, além de doações de entidades públicas ou privadas, e “quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas”.

O projeto é de autoria do deputado Mauro Bragato (PSDB), que teve o mandato cassado no início do ano passado, após condenação por improbidade administrativa.

O PL ainda precisa ser sancionado pelo governador Geraldo Alckmin.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Documento FAEX_PL1448_aprovado PDF

Segundo o projeto, “a principal função da FAEx é a de custear, total ou parcialmente, atividades e projetos de extensão universitária, individuais ou institucionais, oficiais ou particulares, julgados aconselháveis por seus órgãos competentes no Estado”.

A fundação seria vinculada diretamente à Casa Civil do governo estadual e teria um Conselho Gestor, composto pelos pró-reitores de Extensão das três universidades estaduais paulistas (USP, Unesp e Unicamp) e outros seis representantes.

Ainda segundo o projeto, “os recursos alocados à FAEx não onerarão os limites de despesas orçamentárias consignados” às três universidades, ao Centro Paula Souza ou à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) — que teve seu orçamento de 2017 reduzido de forma considerada inconstitucional pela Alesp.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes emitiu o seguinte posicionamento:

“O Governo do Estado de São Paulo analisa tecnicamente o Projeto de Lei 1448/2015, que prevê a criação da Fundação de Apoio à Extensão Universitária (FAEx), e tem até o dia 8 de fevereiro para se manifestar.”