Mais um peixe-leão é encontrado no Brasil

Uma das maiores ameaças à biodiversidade marinha do Caribe pode ter chegado de fato à costa brasileira. Está circulando no Facebook o vídeo de um segundo peixe-leão encontrado em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, por um grupo de mergulhadores da empresa Queiroz Divers: http://goo.gl/0S5DAu

O peixe-leão é uma espécie invasora do Indo-Pacífico que se espalhou pelo Caribe ao longo dos últimos 20 anos, causando sérios danos à biodiversidade nativa dos recifes de coral da região. Ele é um predador voraz, que come tudo que encontra pela frente e se multiplica numa velocidade espantosa. Em pouco tempo, torna-se o peixe dominante do ecossistema, em detrimento de todas as outras espécies que habitam os recifes. Tanto que, em muitos recifes de coral do Caribe hoje, a única coisa que você encontra é o peixe-leão. Os outros peixes nativos do ecossistema tiveram suas populações drasticamente reduzidas ou desapareceram por completo, devorados por ele.

Segundo as informações postadas no Facebook, esse segundo peixe foi avistado no dia 1/3, no ponto de mergulho Anequim. O vídeo foi postado no dia seguinte. “Assim que o encontramos, informamos aos órgãos competentes: AMA – IEAPM – ICMBio. Feito isso nos solicitaram que postássemos o vídeo e divulgássemos para que podéssemos (sic) unir nossas forças em prol da nossa região e capturá-lo”, diz o post da Queiroz Diver.

O primeiro peixe-leão do Brasil foi avistado pouco menos de um ano atrás, em maio de 2014, também em Arraial do Cabo, como relatei aqui no blog na ocasião: Peixe-leão é encontrado no Brasil

Em 2011 fiz uma reportagem especial sobre a invasão do peixe-leão no Caribe e venho acompanhando esse assunto desde então. É um problema seríssimo. Se esse bicho começar a se reproduzir e se espalhar de fato pela costa brasileira, o estrago causado à nossa biodiversidade marinha (que já é, naturalmente, bem menor do que a do Caribe) será imenso. No Caribe, faz 20 anos que tentam erradicar o bicho e não conseguem. Ele é muito resiliente e se reproduz rápido demais. O que se pode fazer é apenas controlar a expansão da população, por meio da caça.

Suspeita-se que a invasão do Caribe tenha começado no sul da Flórida, com alguns poucos peixes que foram soltos no mar por aquaristas, depois que os bichos se tornaram grandes demais para os seus aquários. Espero que seja este o caso também em Arraial do Cabo, e que esses dois peixes avistados até agora sejam indivíduos isolados, que não tiveram parceiros ou tempo suficiente para se reproduzirem. É improvável que eles sejam da mesma população do Caribe, pois neste caso o natural seria que a invasão tivesse começado pelo Norte e Nordeste do Brasil, e não pelo Sudeste. Mas nunca se sabe … Mergulhadores e autoridades ambientais precisam estar alertas para combater a invasão imediatamente e impedir que ela se alastre pela costa brasileira, caso novos peixes apareçam por aí.

Espero também que não seja alguma jogada publicitária ou brincadeira de mau gosto (tipo, alguém botou o peixe lá de propósito …). O peixe foi avistado no mesmo dia que o Fantástico, da Rede Globo, veiculou uma grande reportagem sobre o assunto, feita pelo meu camarada Ernesto Paglia: http://glo.bo/1E7VaFh

Para ver um vídeográfico que mostra a evolução da invasão do peixe-leão no Caribe, clique aqui: http://migre.me/jbH3B

Para saber mais sobre o peixe-leão, leia também: De olho no peixe-leão, Peixe-Leão nos Recifes de Bonaire e Temporada de caça

Por fim, um estudo que analisa o risco de invasão do peixe-leão no Brasil: http://migre.me/jbH6Q

Abaixo, um vídeo postado de Arraial do Cabo, mostrando o primeiro peixe encontrado lá:

E dois feitos por mim, em Bonaire e nas Bahamas, quando estive lá pesquisando esse assunto para o jornal em 2011:



…

Gostou? Compartilhe! Siga o blog no Twitter: @hertonescobar; e Facebook: http://goo.gl/3wio5m