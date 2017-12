Ministério prorroga prazo para pesca de espécies ameaçadas

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) prorrogou o prazo para regulamentação da pesca de espécies ameaçadas listadas como Vulneráveis, de 180 dias para 360 dias, contados a partir de 18 de dezembro de 2014 (data de publicação da

, com a nova lista de espécies aquáticas ameaçadas de extinção no Brasil). O que significa que a pesca dessas espécies continua permitida até dezembro deste ano, em vez de junho, como inicialmente previsto.

A decisão é fruto de negociações com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), que considerava o prazo inicial curto demais para ser cumprido sem prejuízos à atividade pesqueira no país. Segundo a

, a pesca de todas as espécies ameaçadas de extinção (são 475 ao todo, divididas em três categorias: criticamente em perigo, em perigo e vulneráveis) estaria proibida a partir de uma prazo de 180 dias; com exceção daquelas na categoria Vulnerável para as quais houvesse planos estabelecidos de ordenamento pesqueiro, de modo a garantir a sustentabilidade da atividade.

O problema é que esses planos não existem para a grande maioria das espécies, incluindo várias de importância comercial, como garoupa, cherne, badejo, caranha, pargo e alguns tipos de raias e tubarões — cuja pesca, portanto, ficaria proibida da mesma forma a partir de 16 de junho.

A prorrogação de seis meses concedida pelo MMA foi publicada na quarta-feira, dia 29, no Diário Oficial da União:

Documento Portaria28MMA-altera445 PDF

. A portaria estabelece ainda que a pesca de espécies Vulneráveis, quando realizada dentro das normas federais, não poderá ser configurada como infração. Veja a íntegra da Portaria 98 abaixo.

Para mais informações sobre a lista de espécies aquáticas ameaçadas e a regulamentação da pesca no Brasil, leia também no blog:

Portaria 98 MMA, de 28/04/2015

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DA MINISTRA

DOU de 29/04/2015 (nº 80, Seção 1, pág. 86)

Altera a P

Documento ortaria nº 445, de 17 dezembro de 2014 PDF

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, e na

Documento Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014 PDF

, resolve:

Art. 1º – A Portaria nº 445, de 17 dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro 2014, Seção 1, página 126, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – ………………………………………………………….

………………………………………………………………………

§ 3º – As espécies referidas no caput serão consideradas prioritárias por ocasião da edição de atos normativos de ordenamento pesqueiro pelos órgãos federais competentes.

§ 4º – A pesca realizada em conformidade com o ordenamento definido pelos órgãos federais competentes, não será caracterizada, para fins de fiscalização, como infração.” (NR)

“Art. 4º – …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

§ 3º – Para as espécies ameaçadas classificadas na categoria Vulnerável (VU) do anexo I desta Portaria, o prazo previsto no caput será de 360 dias.” (NR)

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA