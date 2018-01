Nicolelis e o show da Copa

Hoje começa a Copa do Mundo. E um dos chutes mais aguardados do dia não é o que dará início à partida entre Brasil e Croácia, mas o que colocará em campo, enfim, a tão aguardada demonstração do projeto Andar de Novo, do neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis.

Se tudo correr conforme o planejado, um jovem adulto, brasileiro e paraplégico, deverá caminhar pelo gramado da Arena Corinthians e chutar uma bola de futebol, vestindo uma veste robótica (exoesqueleto) controlada pelo cérebro. As chances de algo dar errado são pequenas. Segundo o projeto, tudo já foi testado, e tudo funciona perfeitamente.

Será, certamente, um dos momentos mais triunfais da carreira de Miguel Nicolelis, o sempre audacioso, ambicioso e polêmico cientista brasileiro, que costuma comparar seu projeto a nada menos do que uma “caminhada na Lua” para a ciência nacional. A demonstração será observada com enorme atenção pelo público e também pela comunidade científica nacional e internacional, que precisará aguardar a publicação do dados científicos antes de bater palmas em definitivo para o feito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja vídeo divulgado nesta tarde pelo projeto, no Facebook: http://migre.me/jMP9i

No aquecimento para o evento, copio abaixo as reportagens sobre o projeto, publicadas pelo Estado no dia 1 de junho, com algumas imagens e vídeos relacionados:

1) Exoesqueleto de Nicolelis está pronto para a Copa do Mundo: Faz uma apresentação geral do projeto, das expectativas e dos questionamentos levantados por parte da comunidade científica com relação a ele.

2) Projeto é um entre vários que criaram próteses inteligentes: Apresenta outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo para devolver a capacidade de locomoção a pacientes paraplégicos. Entre elas, por exemplo, os exoesqueletos das empresas Ekso Bionics e da Argo Medical Technologies (ReWalk), que não utilizam controle cerebral e já estão disponíveis comercialmente (vídeos abaixo).

3) Há dúvidas sobre o destino do projeto após a Copa: Fala sobre o que deverá acontecer com o exoesqueleto após o evento, já que a parte do projeto financiada pelo governo federal se encerra agora. Nicolelis não revelou se o equipamento ficará no Brasil (em São Paulo ou em Natal) ou se será levado para seu laboratório nos EUA, ou para algum laboratório de seus parceiros na Europa, onde ele foi originalmente desenvolvido e construído.

4) Cientista mudou estratégia e optou por técnica não invasiva, mais segura: Explica as diferenças entre a técnica invasiva de implantes corticais (que sempre foi a base das pesquisas de Nicolelis na Universidade Duke) e a técnica não invasiva de EEG (que ele adotou para o projeto da Copa).

5) Nicolelis, o fenômeno da ciência brasileira: Um perfil do prof. Nicolelis, um fanático por futebol e pioneiro da ciência mundial, que se tornou o cientista mais famoso do Brasil.

6) Os devotos da ciência: Artigo do sociólogo André Ricardo de Souza, da UFSCar, sobre o simbolismo quase religioso do ato de fazer um paraplégico levantar da cadeira de rodas e voltar a andar.

Outras dicas de leitura:

Texto da Finep sobre o projeto, “Gol da Ciência Brasileira”: http://migre.me/jMPZv

Artigo publicado na revista Piauí, O voo de Nicolelis, que faz uma comparação entre o neurocientista e seu grande ídolo brasileiro, Alberto Santos Dumont: http://migre.me/jMDHc

Entrevistas do Prof. Nicolelis à revista Science: http://migre.me/jMD7S

Edição da revista Science Translational Medicine de 6 de novembro de 2013, que traz uma série de trabalhos científicos (incluindo um do prof. Nicolelis) e artigos sobre o campo das pesquisas com interface cérebro-máquina: http://migre.me/jMCZW

*Post atualizado às 21h25