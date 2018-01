Pesquisadores saem em defesa da Fapesp

O anúncio de um acordo entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o governo estadual para remediar o corte orçamentário imposto à agência de fomento pela Assembleia Legislativa não aplacou a indignação da comunidade científica com a interferência política sobre a autonomia da entidade.

“A comunidade científica paulista continua extremamente preocupada com o impasse sobre a aplicação da LOA 2017 e o desrespeito ao artigo 271 da Constituição Paulista”, diz uma carta divulgada ontem pela Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). As entidades avaliam que “o acordo proposto pelo governo fere alguns preceitos básicos que fazem com que a Fapesp seja tão eficiente”.

Para ler a íntegra da carta, clique aqui: https://goo.gl/KaAIu4

“O acordo anunciado não deixa claro se o valor repassado pelo tesouro restituiria o montante mínimo determinado constitucionalmente e, ademais, prevê uma indevida ingerência na administração dos recursos, vedada pela Constituição, ao forçar a Fapesp a reservar uma porcentagem significativa do orçamento para um setor específico através de uma manobra política”, diz uma carta preparada ontem por professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e outras instituições paulistas, que estão se organizando via email para atuar “em defesa da Fapesp”.

Enviada com exclusividade ao blog ontem à noite, a carta já tinha mais de 150 assinaturas, com nomes de pesquisadores influentes de várias instituições.

“Nós nos opomos terminantemente a um acordo que comprometa esse compromisso histórico do Estado que resultou na situação privilegiada de São Paulo frente ao restante do País. Não há outra solução para o impasse se não o absoluto respeito à Constituição do Estado. O Tesouro deve repassar o valor devido e a autonomia completa da Fapesp não pode ser colocada em xeque”, dizem os pesquisadores.

Leia a íntegra da carta abaixo:

Em Defesa da FAPESP

Há algumas semanas fomos surpreendidos com uma emenda na lei orçamentária do Estado de São Paulo para 2017, aprovada pela ALESP e sancionada pelo governador, reduzindo o valor do repasse do Tesouro para a FAPESP. O valor previsto é inferior ao mínimo de 1% da receita tributária determinado pelo Artigo 271 da Constituição Estadual, alocando R$ 120 milhões a menos. Esse valor, ao invés de ser repassado à FAPESP, seria alocado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), cujo secretário é o atual vice-governador, para aplicar na recuperação de infraestrutura dos Institutos de Pesquisa do Estado. Em resposta à pressão da comunidade, o governo do Estado promoveu uma reunião entre o vice-governador, os diretores de institutos e o presidente do Conselho Superior da FAPESP. O acordo anunciado parece indicar um recuo do governo, ao prever que a destinação das verbas para os institutos passaria por análise de mérito pela FAPESP. Não ficou claro se os recursos seriam repassados ao orçamento da FAPESP ou se a FAPESP simplesmente opinaria sobre sua destinação final. O vice-governador indicou que um processo de julgamento à parte como esse, com reserva de recursos apenas para poucas instituições, inédito em toda a história da FAPESP, poderia se tornar permanente. O presidente da FAPESP afirmou que tal programa valeria apenas para 2017.

Ainda, o acordo estabelecido essencialmente oferece “cotas” aos institutos de pesquisa, em que esses podem pleitear verbas FAPESP sem concorrer com demais projetos no Estado. Como o índice de aprovação de projetos desses institutos na FAPESP (~40%) é igual ao das demais Instituições, fica claro que não é esse o problema, mas sim, como já apontado pelos dirigentes dos institutos e vice-governador, o que faltam são novas contratações nesses institutos. E contratações de pesquisadores nesses locais não são da alçada da FAPESP.

Nós, abaixo-assinados, queremos deixar clara nossa defesa completa e intransigente da FAPESP, uma das melhores e mais respeitadas instituições públicas de nosso País. Além de investir em pesquisa básica, com inúmeras histórias de importantes descobertas, a FAPESP tem investido consistentemente em pesquisa aplicada ao longo dos últimos anos. Somente no ano passado, foram contratados 233 projetos em pequenas empresas. Pesquisas realizadas com financiamento da FAPESP trouxeram benefícios econômicos através de avanços tecnológicos em comunicações, em obras de engenharia, em técnicas agrícolas avançadas, em questões de saúde, como o desenvolvimento de vacinas. O sucesso da FAPESP, responsável por seu imenso prestígio, se deve em parte porque ela sempre foi vista como “intocável”, ao abrigo dos ventos políticos que se alteram continuamente. Ao longo de mais de cinco décadas, os pressupostos do Artigo 271 da Constituição foram respeitados por TODOS os governos que se sucederam, com repasses rigorosamente em dia dos recursos devidos e autonomia completa de gestão financeira e de projetos.

O acordo anunciado não deixa claro se o valor repassado pelo tesouro restituiria o montante mínimo determinado constitucionalmente e, ademais, prevê uma indevida ingerência na administração dos recursos, vedada pela Constituição, ao forçar a FAPESP a reservar uma porcentagem significativa do orçamento para um setor específico através de uma manobra política. Nós nos opomos terminantemente a um acordo que comprometa esse compromisso histórico do Estado que resultou na situação privilegiada de São Paulo frente ao restante do País. Não há outra solução para o impasse se não o absoluto respeito à Constituição do Estado. O tesouro deve repassar o valor devido e a autonomia completa da FAPESP não pode ser colocada em xeque. A comunidade de pesquisadores de São Paulo está ciente da gravidade da crise econômica que enfrentamos. Estamos todos abertos ao bom debate de ideias desde que seja dentro do ordenamento jurídico e à luz de uma sábia política de Estado que tantos bons frutos trouxe a São Paulo e ao desenvolvimento do Brasil.